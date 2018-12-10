ذكرى البيعة / الأمير تركي بن محمد بن فهد: ذكرى البيعة تمر وبلادنا في أمن وأمان وعزة وتمكين



الرياض 3 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 10 ديسمبر 2018م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد المستشار في الديوان الملكي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وقال سموه بهذه المناسبة: إن ذكرى البيعة التي يجددها أبناء الوطن كل عام، ترسم أروع صور الولاء لقيادة المملكة العربية

وأضاف سموه: إن ذكرى البيعة تمر ولله الحمد وبلادنا في أمن وأمان وعزة وتمكين، مجدداً البيعة على السمع والطاعة، والعمل على ما يسهم في تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وآمال مواطني وطننا الغالي.

// انتهى //

19:33ت م

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الرياض 3 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 10 ديسمبر 2018م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد المستشار في الديوان الملكي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم.وقال سموه بهذه المناسبة: إن ذكرى البيعة التي يجددها أبناء الوطن كل عام، ترسم أروع صور الولاء لقيادة المملكة العربية السعودية ، كما أنها تعبر عن مشاعر الترابط بين الشعب وقيادته بصورة غير مسبوقة، وتزيدها السنين ثباتاً وقوة.وأضاف سموه: إن ذكرى البيعة تمر ولله الحمد وبلادنا في أمن وأمان وعزة وتمكين، مجدداً البيعة على السمع والطاعة، والعمل على ما يسهم في تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وآمال مواطني وطننا الغالي.// انتهى //19:33ت م0248

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