السعودية اليوم / محافظ محافظة سقطرى اليمنية يشيد بالدعم السعودي والإماراتي



سقطرى 3 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واس

ثمن محافظ محافظة سقطرى اليمني رمزي محروس، الجهود التي تبذلها المملكة وحرصها على تنفيذ مشاريع حيوية وخدمية تلامس احتياج المحافظة وأبنائها, وبالدعم الذي يقدمه الأشقاء في دولة الإمارات ممثلة بمؤسساتها الإنسانية العاملة في المحافظة الذي عكس إيجابًا على سير عمل القطاعات الحيوية.

واطلع محافظ سقطرى خلال لقاءهِ اليوم مدير شركة المطارات بدولة الإمارات العربية المتحدة سلام علي كمال, على سير الأعمال التطويرية لمطار سقطرى الدولي بدعم من دولة الإمارات ضمن جهودها التنموي والتطويري في المحافظة.

واستعرض محروس في اللقاء - وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية - سير العمل في المستشفى العسكري الذي يتم إنشاؤه بدعم من الأشقاء بالمملكة العربية

// انتهى //

19:31ت م

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سقطرى 3 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسثمن محافظ محافظة سقطرى اليمني رمزي محروس، الجهود التي تبذلها المملكة وحرصها على تنفيذ مشاريع حيوية وخدمية تلامس احتياج المحافظة وأبنائها, وبالدعم الذي يقدمه الأشقاء في دولة الإمارات ممثلة بمؤسساتها الإنسانية العاملة في المحافظة الذي عكس إيجابًا على سير عمل القطاعات الحيوية.واطلع محافظ سقطرى خلال لقاءهِ اليوم مدير شركة المطارات بدولة الإمارات العربية المتحدة سلام علي كمال, على سير الأعمال التطويرية لمطار سقطرى الدولي بدعم من دولة الإمارات ضمن جهودها التنموي والتطويري في المحافظة.واستعرض محروس في اللقاء - وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية - سير العمل في المستشفى العسكري الذي يتم إنشاؤه بدعم من الأشقاء بالمملكة العربية السعودية . كما استمع من مهندسي المشروع إلى شرح مفصل عن مكونات المشروع الذي يضم عدة اقسام طبية.// انتهى //19:31ت م0246

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