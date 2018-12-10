السعودية اليوم / الرئيس المصري يبحث تفعيل المشروعات المشتركة مع سكرتير السعودية اليوم تجمع الكوميسا



القاهرة 3 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واس

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم، سكرتير عام تجمع الكوميسا تشيليشي كابويبوي التي تزور القاهرة حاليًا.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له، أن اللقاء بحث تفعيل المشروعات المشتركة لتنمية البنية التحتية في دول الكوميسا، وناقش الدور المحوري للشباب والمرأة في القارة في تحقيق أهداف أجندة التنمية الأفريقية 2063.

// انتهى //

19:16ت م

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القاهرة 3 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واساستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم، سكرتير عام تجمع الكوميسا تشيليشي كابويبوي التي تزور القاهرة حاليًا.وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له، أن اللقاء بحث تفعيل المشروعات المشتركة لتنمية البنية التحتية في دول الكوميسا، وناقش الدور المحوري للشباب والمرأة في القارة في تحقيق أهداف أجندة التنمية الأفريقية 2063.// انتهى //19:16ت م0242

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