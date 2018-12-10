السعودية اليوم / وزير الخارجية ووزير الشؤون الخارجية التونسي يزوران معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية



الرياض 3 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 10 ديسمبر 2018م واس

زار معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية التونسية خميس الجهيناوي، اليوم معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، حيث كان في استقبالهما مدير عام المعهد الدكتور عبدالله السلامة.

والتقى معالي وزير الخارجية ووزير الشؤون الخارجية التونسي، أعضاء هيئة التدريس واطلعوا على مرافق المعهد وجهوده في خدمة الدبلوماسية

رافق معالي وزير الخارجية، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، والوفد المرافق لمعالي وزير الشؤون الخارجية التونسي.

// انتهى //

19:11ت م

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الرياض 3 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 10 ديسمبر 2018م واسزار معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية التونسية خميس الجهيناوي، اليوم معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، حيث كان في استقبالهما مدير عام المعهد الدكتور عبدالله السلامة.والتقى معالي وزير الخارجية ووزير الشؤون الخارجية التونسي، أعضاء هيئة التدريس واطلعوا على مرافق المعهد وجهوده في خدمة الدبلوماسية السعودية رافق معالي وزير الخارجية، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، والوفد المرافق لمعالي وزير الشؤون الخارجية التونسي.// انتهى //19:11ت م0238

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