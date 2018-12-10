السعودية اليوم / تونس والاتحاد الأوروبي يعقدان جولة مفاوضات ثالثة حول التبادل الحر الشامل



تونس 3 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واس

بدأت تونس والاتحاد الاوروبي اليوم، في بروكسل جولة ثالثة من المفاوضات في إطار مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق برئاسة وزير النقل التونسي هشام بن أحمد والأوروبي اغناسيو غارسيا بركيرو.

ودعا الجانب التونسي إلى دعم تونس في مسارها الاقتصادي الانتقالي من خلال إقرار الجانب الأوروبي إجراءات استثنائية لفائدة عدة قطاعات استراتيجية من شانها أن تخفف ضغط المنافسة عليها مثل الفلاحة ودعم التجديد والتبادل التكنولوجي إلى جانب تيسير تنقل المهنيين التونسيين إلى أوروبا.

// انتهى //

19:06ت م

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تونس 3 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسبدأت تونس والاتحاد الاوروبي اليوم، في بروكسل جولة ثالثة من المفاوضات في إطار مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق برئاسة وزير النقل التونسي هشام بن أحمد والأوروبي اغناسيو غارسيا بركيرو.ودعا الجانب التونسي إلى دعم تونس في مسارها الاقتصادي الانتقالي من خلال إقرار الجانب الأوروبي إجراءات استثنائية لفائدة عدة قطاعات استراتيجية من شانها أن تخفف ضغط المنافسة عليها مثل الفلاحة ودعم التجديد والتبادل التكنولوجي إلى جانب تيسير تنقل المهنيين التونسيين إلى أوروبا.// انتهى //19:06ت م0236

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