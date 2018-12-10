السعودية اليوم / وزير الخارجية يلتقي وزير الشؤون الخارجية التونسي



الرياض 3 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 10 ديسمبر 2018م واس

التقى معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مكتبه اليوم، معالي وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين الشقيقين وتعزيز التعاون الثنائي وأبرز المستجدات في المنطقة.

حضر اللقاء، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، ومساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير جمال عقيل، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، ومدير عام مكتب وزير الخارجية السفير خالد العنقري، ومساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية لشؤون الدول العربية الأفريقية السفير الدكتور سامي الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية محمد العلي.

// انتهى //

19:06ت م

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الرياض 3 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 10 ديسمبر 2018م واسالتقى معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مكتبه اليوم، معالي وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي.وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين الشقيقين وتعزيز التعاون الثنائي وأبرز المستجدات في المنطقة.حضر اللقاء، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، ومساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير جمال عقيل، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، ومدير عام مكتب وزير الخارجية السفير خالد العنقري، ومساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية لشؤون الدول العربية الأفريقية السفير الدكتور سامي الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية محمد العلي.// انتهى //19:06ت م0235

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