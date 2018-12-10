السعودية اليوم / الرئيس اللبناني يستقبل السفير البريطاني



بيروت 3 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واس

استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون في بيروت اليوم، سفير بريطانيا لدى لبنان كريس رامبلينغ.

وبحث الجانبان، التحضيرات الجارية لانعقاد المنتدى البريطاني - اللبناني للأعمال والاستثمار الذي سيعقد في لندن 12 الجاري بمشاركة لبنانية رسمية واقتصادية ومصرفية.

// انتهى //

19:05ت م

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بيروت 3 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واساستقبل الرئيس اللبناني ميشال عون في بيروت اليوم، سفير بريطانيا لدى لبنان كريس رامبلينغ.وبحث الجانبان، التحضيرات الجارية لانعقاد المنتدى البريطاني - اللبناني للأعمال والاستثمار الذي سيعقد في لندن 12 الجاري بمشاركة لبنانية رسمية واقتصادية ومصرفية.// انتهى //19:05ت م0233

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