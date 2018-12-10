السعودية اليوم / الشرطة الباكستانية تعتقل ثلاثة إرهابيين من مدينة كويتا



إسلام آباد 3 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واس

أعلنت الشرطة الباكستانية عن نجاحها في اعتقال ثلاثة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عملية نفذتها اليوم في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

وأوضح مسؤول في الشرطة الباكستانية أن الإرهابيين أطلقوا النار على سيارة دورية للشرطة وحاولوا الفرار، ولكن الشرطة لاحقتهم وتمكنت من اعتقالهم بعد تبادل إطلاق النار.

وأضاف أنه تم نقل المعتقلين إلى المستشفى لأنهم تعرضوا لإصابات خلال تبادل إطلاق النار مع الشرطة، وسيتم نقلهم فيما بعد إلى مركز أمني لمواصلة التحقيق معهم، مشيرًا إلى أنهم ينتمون إلى منظمة إرهابية محظورة.

// انتهى //

18:48ت م

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إسلام آباد 3 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسأعلنت الشرطة الباكستانية عن نجاحها في اعتقال ثلاثة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عملية نفذتها اليوم في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.وأوضح مسؤول في الشرطة الباكستانية أن الإرهابيين أطلقوا النار على سيارة دورية للشرطة وحاولوا الفرار، ولكن الشرطة لاحقتهم وتمكنت من اعتقالهم بعد تبادل إطلاق النار.وأضاف أنه تم نقل المعتقلين إلى المستشفى لأنهم تعرضوا لإصابات خلال تبادل إطلاق النار مع الشرطة، وسيتم نقلهم فيما بعد إلى مركز أمني لمواصلة التحقيق معهم، مشيرًا إلى أنهم ينتمون إلى منظمة إرهابية محظورة.// انتهى //18:48ت م0230

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