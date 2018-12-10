السعودية | حساب المواطن يُودع 2.4 مليار ريال لـ 12.3مليون مستفيد دفعةً لشهر ديسمبر

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 6:31 مساءً, 10 ديسمبر 2018 م

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أعلن برنامج “حساب المواطن” عن إيداع مخصص الدعم في الحسابات البنكية لمستحقي الدفعة الثالثة عشرة، حيث بلغ إجمالي ما تم إيداعه في الدفعة الحالية 2.4 مليار ريال، فيما تم صرف 24.2 مليون ريال تعويضات بأثر رجعي عن دفعات سابقة لعدد من المستفيدين.

وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن عدد المستفيدين من أفراد وأرباب أسر بلغوا أكثر من 3.6 مليون مستفيد، بينما بلغت أعداد التابعين في دفعة شهر ديسمبر أكثر من 8.6 مليون مستفيد تابع لأرباب الأسر، وبلغ الإجمالي حوالي 12.3 مليون مستفيد وتابع، كما تحصل 44% من الأسر المستفيدين للدعم على الاستحقاق الكامل بقيمة 1000 ريال للأسرة الواحدة، وأبان أن مجموع الذكور المستقلين والمستوفين للشروط في الدفعة الثالثة عشرة شكلوا 47% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 53% من إجمالي المتقدمين، فيما بلغ مجموع أرباب الأسر المستوفين للشروط 61% وبلغت نسبة الأفراد المستقلين 39%، وشمل الدعم 84% من المتقدمين المؤهلين للبرنامج.

وأكد القحطاني ضرورة الإفصاح عن البيانات الدقيقة ورفع الملفات المطلوبة وتعبئتها بشكل محدد مثل “إجمالي الدخل متضمناً جميع البدلات” أو “إضافة سجل تجاري”، منوها بأن مراجعة البيانات تتم بشكل دقيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان توجيه الدعم للمستفيدين، ولتغيير البيانات وتعديلها يمكن زيارة الرابط www.ca.gov.sa .

وبيّن المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن, أن برنامج حساب المواطن أنشئ لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة.