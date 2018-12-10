شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة «سبارك» بالأرقام والان نبدء بالتفاصيل

• تسهم بـ 22 بليون ريال فى الاقتصاد المحلى

• توفر 100 الف وظيفة مباشرة وغير مباشرة

• 50 فدان مساحة المدينة و يبنى على 3 مراحل

• 12 كيلو للمرحلة الأولى وتسلم فى2021 وبها 120 استثمارا

• 8 ملايين طن شحن طاقة منطقة الميناء الجاف بها

مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك" في المنطقة الشرقية والذى تفضل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع ، بوضع حجر الأساس ، سيكون واحدا من أهم المراكز العالمية للطاقة.

، وبحسب حديث الأرقام ولغتها فإن المشروع يقع فى 3 مراحل ، على أرض مساحتها 50 كيلو متر مربع. وستكتمل المرحلة الأولى من أعمال إنشاء مدينة الملك سلمان للطاقة، بعون الله،في عام 2021م ، ةتقع المدينة بين حاضرتي الدمام والأحساء في المنطقة الشرقية، وتغطي مساحة المرحلة الأولى منها 12 كيلو مترًا مربعًا وتنتهي أعمال تطويرها بالكامل في 2021 باستثمارات تبلغ نحو ستة مليارات ريال

تستهدف المدينة لدى اكتمال مرحلتها الأولى جذب ما يزيد عن 120 استثمارا،وتضم (سبارك) 5 مناطق رئيسة أولها صناعية تركز على التصنيع العام، والكهربائيات والمعدات، والسوائل والكيميائيات، وتشكيل المعادن، والخدمات الصناعية، ومنطقة الميناء الجاف وطاقتها 8 ملايين طن متري من الشحن سنويًا، ومنطقة لأعمال أرامكو السعودية الخاصة بالحفر وصيانة الآبار، ومنطقة متخصصة بأعمال التدريب وتتسع 10 مراكز تدريب تستهدف رفع مهارات وبناء قدرات الكوادر الوطنية السعودية، وأخيرًا منطقة سكنية وتجارية وترفيهية.

ومن المُتوقّع أن تسهم المدينة بأكثر من 22 بليون ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وأن توفر ما يصل إلى 100 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة