شكرا لقرائتكم فيديو.. ما هي #سبارك_السعودية وكيف توفر 100 ألف وظيفة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - وضع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم حجر أساس مدينة الملك سلمان للطاقة والتي توفر 100 ألف وظيفة وتعزز القيمة الإجمالية المضافة لقطاع التوريد. وتسهم المدينة بأكثر من 22 بليون ريال في الناتج المحلي الإجمالي وستجعل المملكة منصة عالمية تنافسية للتصنيع وخدمات الطاقة. هل يزيد دعم حساب متابعات الخليج 365 مع #ميزانية_2019 ؟



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