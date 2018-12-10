شكرا لقرائتكم فيديو.. استقبال حار لـ محمد بن سلمان في #سبارك_السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - حظي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان باستقبال حار لحظة وصوله إلى مقر مدينة الملك سلمان للطاقة لوضع حجر أساس سبارك السعودية.

وانخرط الحضور في موجة تصفيق حارة ترحيبًا بولي العهد، بعد أن ردوا عليه تحية الإسلام.

واطلع ولي العهد فور وصوله إلى مقر المدينة على عرض مرئي وذلك بعد مراسم الاستقبال الرسمية التي عزف فيها السلام الوطني السعودي.

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