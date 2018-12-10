شكرا لقرائتكم “حنا إخوان وعلى الحق أعوان” .. المواطن حاضر بقوة في خطاب الملك سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أبوابنا مفتوحة وهواتفنا مفتوحة وآذاننا صاغية لكل مواطن .. رحم الله من أهدى إلي عيوبي، إذا رأيتم أو رأى إخواني المواطنون، وهم يسمعونني الآن، أي شيء فيه مصلحة لدينكم قبل كل شيء ولبلادكم بلاد الحرمين الشريفين التي نحن كلنا خدام لها، فأهلاً وسهلاً بكم.. هذه الكلمات وغيرها تؤكد على مكانة الشعب وأهميته في الخطاب السياسي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

محورية متابعات الخليج 365 في خطاب الملك سلمان تعكس سياسة الباب المفتوح التي ورثها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عن والده المؤسس رحمه الله بل إن الملك سلمان أتاح للمواطن أمورًا بعيدة المنال فنراه يقول: الآن أصبح متابعات الخليج 365 السعودي بمقدوره رفع دعوى قضائية ضد الملك أو ولي عهده، أو أي فرد من أفراد الأسرة الحاكمة.

هذه التصريحات وغيرها تعكس قمة المساواة بين المواطنين في الدولة والتي عبر عنها الملك سلمان أكثر من مرة بقوله : الجميع في المملكة سواء .. وفي موضع آخر قال “حنا إخوان وعلى الحق أعوان”.

إن المتتبع لخطابات الملك سلمان يرى بكل وضوح أن متابعات الخليج 365 حاضر بقوة باعتباره محور عملية التنمية وهدفها.

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