شكرا لقرائتكم فيديو وصور.. لحظة وصول محمد بن سلمان لمقر #سبارك_السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مقر حفل وضع حجر أساس مدينة الملك سلمان للطاقة – سبارك- والتي تستهدف استقطاب المستثمرين، وتطوير المؤسسات السعودية الصغيرة والمتوسطة ورعايتها، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال في قطاع الطاقة. كما تسعى المدينة لاستضافة أول مركز صناعي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

كما تدعم سبارك السعودية الصناعات التحويلية في المملكة ودعم الناتج المحلي إضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني بـ 22 مليار ريال، ويسهم ذلك في تأمين أكثر من 100 ألف وظيفة. هل يزيد دعم حساب متابعات الخليج 365 مع #ميزانية_2019 ؟



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