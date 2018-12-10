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شكرا لقرائتكم إنفوجراف.. كل ما تريد معرفته عن #سبارك_السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - تسعى مدينة الملك سلمان للطاقة سبارك – لاستقطاب المستثمرين، وتطوير المؤسسات السعودية الصغيرة والمتوسطة ورعايتها، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال في قطاع الطاقة.
كما تسعى المدينة لاستضافة أول مركز صناعي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
كما تدعم سبارك السعودية الصناعات التحويلية في المملكة ودعم الناتج المحلي إضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني بـ 22 مليار ريال، ويسهم ذلك في تأمين أكثر من 100 ألف وظيفة.
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