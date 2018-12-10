شكرا لقرائتكم التحالف: الشرعية تقترب من إحكام الطوق على الحديدة وتوغلت 50 كم في صعدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد طيار تركي

المالكي أن قوات الشرعية بإسناد من التحالف تقترب من إحكام الطوق على مدينة الحديدة.

وأضاف المالكي أن مدفعية الجيش اليمني دمرت مخزنا للأسلحة الحوثية في تعز وتوغلت لمسافة نحو 50 كم في صعدة.

ولفت المالكي إلى أن ميليشيا الحوثي لا تزال تتخذ من المدنيين دروعا بشرية ومع ذلك تمت السيطرة على أسلحة وذخائر كانت في طريقها لميليشيات الحوثي في مختلف الجبهات.

وكشف المالكي عن نجاح التحالف في تفجير وإزالة ألغام زرعها الحوثيون في البحر الأحمر كما تم تدمير زوارق مفخخة جهزتها ميليشيا الحوثي لاستهداف الملاحة في البحر الأحمر.

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