شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن بندر يناقش موضوعات مشتركة مع القنصل الفرنسي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، بمقر الإمارة في جدة، القنصل العام الفرنسي مصطفى مهراج. استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، بمقر الإمارة في جدة، القنصل العام الفرنسي مصطفى مهراج. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



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