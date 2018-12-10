شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يصل المنطقة الشرقية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الظهران) وصل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير وصل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الاثنين) إلى الظهران بالمنطقة الشرقية. وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله مطار قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية، أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، و نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وعدد من كبار المسؤولين.



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