شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان يؤدي صلاة الميت على الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن سعد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أدى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عقب صلاة العصر اليوم (الاثنين) في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، صلاة الميت على الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن سعد بن عبدالرحمن رحمها الله.

وأدى صلاة الميت على الفقيدة، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن محمد، والأمير عبدالرحمن العبدالله الفيصل، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير بدر بن فهد بن سعد، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد، وأصحاب السمو الملكي الأمراء.

كما أدى الصلاة، إخوان الفقيدة، الأمير خالد بن فيصل بن سعد، والأمير سعد بن فيصل بن سعد.

وتقبل ولي العهد وإخوان الفقيدة -رحمها الله- العزاء والمواساة من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين، داعين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

وقد عبر ولي العهد عن شكره للجميع على تعازيهم ومواساتهم، سائلاً الله المغفرة والرحمة للفقيدة.

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