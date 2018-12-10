شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: المملكة بقيادة الملك سلمان ستواصل دورها لتعزيز الأمن والسلم الدوليين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

رفع وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة مرور السنة الرابعة منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد.

وأكد الجبير أن لذكرى البيعة رمزية عظيمة لدى أبناء هذا الوطن الغالي، إذ تستحضر هذه المناسبة عِظم الإنجازات التي تحققت في السنوات الأربع الماضية، كما أنها تؤكد أن المملكة العربية السعودية ماضية نحو تحقيق كل ما يعزز رخاء المواطن ورِفعة الوطن واستقراره وأمنه.

وختم وزير الخارجية تصريحه بالتأكيد على مضي المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ويعاونه في ذلك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نحو مواصلة دورها السياسي المسؤول لتعزيز الأمن والسلم الدوليين، وجعل المواطن محور التنمية وغايتها الأولى.