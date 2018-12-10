شكرا لقرائتكم خبر ولي العهد يؤدي صلاة الميت على الجوهرة بنت فيصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

أدى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، عقب صلاة العصر اليوم في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، صلاة الميت على الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن سعد بن عبدالرحمن، رحمها الله.

وأدى صلاة الميت على الفقيدة أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن محمد، والأمير عبدالرحمن العبدالله الفيصل، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير، والأمير بدر بن فهد بن سعد، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد، والأمراء.

كما أدى الصلاة، أخوان الفقيدة، الأمير خالد بن فيصل بن سعد، والأمير سعد بن فيصل بن سعد.

وتقبل ولي العهد وأخوان الفقيدة - رحمها الله - العزاء والمواساة من الأمراء والمسؤولين، داعين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

وعبر ولي العهد عن شكره للجميع على تعازيهم ومواساتهم، سائلا الله المغفرة والرحمة للفقيدة.