ولي العهد يصل المنطقة الشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الظهران وصل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، اليوم الظهران بالمنطقة الشرقية. وكان في استقباله لدى وصوله مطار قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية، أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، ونائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وعدد من كبار المسؤولين.



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