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محمد بن مسعود - الدمام - دشن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي (إثراء) في الظهران، المرحلة الأولى من مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) SPARK، الواقعة بين حاضرتي الدمام والأحساء في المنطقة الشرقية. وستقوم أرامكو السعودية بالتطوير وتنقل إدارة أعمال الحفر وصيانة الآبار التابعة لها إلى المدينة التي ستكون مركزاً لإدارة سلاسل الإمداد.
وتتولى أرامكو السعودية تطوير البنية التحتية للمدينة وتشغيلها وإدارتها وصيانتها بالشراكة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)؛ ومن المقرر أن يتم تطوير المدينة خلال ثلاث مراحل على مساحة إجمالية تبلغ 50 كيلومتراً مربعاً، بينما تغطي مساحة المرحلة الأولى 12 كيلومتراً مربعاً وتنتهي أعمال تطويرها بالكامل في 2021.
"الخليج 365" سوف توافيكم بالتفاصيل بعد قليل
لمشاهدة الفيديو— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)
فيديو عاجل | الأمير محمد بن سلمان يضع حجر الأساس لـ #مشروع_مدينة_الملك_سلمان_للطاقة. #الإخبارية #المملكة pic.twitter.com/jguFsIhemd— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 10, 2018
ولي العهد يدشن مدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك "حامد العلي الخليج 365 2018-12-10
دشن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي (إثراء) في الظهران، المرحلة الأولى من مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) SPARK، الواقعة بين حاضرتي الدمام والأحساء في المنطقة الشرقية. وستقوم أرامكو السعودية بالتطوير وتنقل إدارة أعمال الحفر وصيانة الآبار التابعة لها إلى المدينة التي ستكون مركزاً لإدارة سلاسل الإمداد.
وتتولى أرامكو السعودية تطوير البنية التحتية للمدينة وتشغيلها وإدارتها وصيانتها بالشراكة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)؛ ومن المقرر أن يتم تطوير المدينة خلال ثلاث مراحل على مساحة إجمالية تبلغ 50 كيلومتراً مربعاً، بينما تغطي مساحة المرحلة الأولى 12 كيلومتراً مربعاً وتنتهي أعمال تطويرها بالكامل في 2021.
"الخليج 365" سوف توافيكم بالتفاصيل بعد قليل
لمشاهدة الفيديو— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)
فيديو عاجل | الأمير محمد بن سلمان يضع حجر الأساس لـ #مشروع_مدينة_الملك_سلمان_للطاقة. #الإخبارية #المملكة pic.twitter.com/jguFsIhemd— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 10, 2018
10 ديسمبر 2018 - 3 ربيع الآخر 1440
06:05 PM
10 ديسمبر 2018 - 3 ربيع الآخر 1440
06:13 PM
دشن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي (إثراء) في الظهران، المرحلة الأولى من مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) SPARK، الواقعة بين حاضرتي الدمام والأحساء في المنطقة الشرقية. وستقوم أرامكو السعودية بالتطوير وتنقل إدارة أعمال الحفر وصيانة الآبار التابعة لها إلى المدينة التي ستكون مركزاً لإدارة سلاسل الإمداد.
وتتولى أرامكو السعودية تطوير البنية التحتية للمدينة وتشغيلها وإدارتها وصيانتها بالشراكة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)؛ ومن المقرر أن يتم تطوير المدينة خلال ثلاث مراحل على مساحة إجمالية تبلغ 50 كيلومتراً مربعاً، بينما تغطي مساحة المرحلة الأولى 12 كيلومتراً مربعاً وتنتهي أعمال تطويرها بالكامل في 2021.
"الخليج 365" سوف توافيكم بالتفاصيل بعد قليل
لمشاهدة الفيديو— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)
فيديو عاجل | الأمير محمد بن سلمان يضع حجر الأساس لـ #مشروع_مدينة_الملك_سلمان_للطاقة. #الإخبارية #المملكة pic.twitter.com/jguFsIhemd— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 10, 2018
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المصدر : الخليج 365
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