ولي العهد يصل للشرقية ويضع حجر الأساس لمشروع مدينة الملك سلمان للطاقة

محمد بن مسعود - الدمام - "سعود بن نايف" على رأس مستقبليه

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الظهران بالمنطقة الشرقية.

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله مطار قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية، أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، ونائب أمير المنطقة الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وعدد من كبار المسؤولين.

ووصل سموه إلى مدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك" بالشرقية، ووضع حجر الأساس لمشروع مدينة الملك سلمان للطاقة، واطلع سموه على عرض مرئي للمشروع.