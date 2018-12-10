ولي العهد يصل للشرقية ويضع حجر الأساس لمشروع مدينة الملك سلمان للطاقة

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وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الظهران بالمنطقة الشرقية.
وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله مطار قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية، أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، ونائب أمير المنطقة الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وعدد من كبار المسؤولين.
ووصل سموه إلى مدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك" بالشرقية، ووضع حجر الأساس لمشروع مدينة الملك سلمان للطاقة، واطلع سموه على عرض مرئي للمشروع.
ولي العهد يصل للشرقية ويضع حجر الأساس لمشروع مدينة الملك سلمان للطاقةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-10
وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الظهران بالمنطقة الشرقية.
وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله مطار قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية، أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، ونائب أمير المنطقة الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وعدد من كبار المسؤولين.
ووصل سموه إلى مدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك" بالشرقية، ووضع حجر الأساس لمشروع مدينة الملك سلمان للطاقة، واطلع سموه على عرض مرئي للمشروع.
10 ديسمبر 2018 - 3 ربيع الآخر 1440
05:59 PM
"سعود بن نايف" على رأس مستقبليه
وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الظهران بالمنطقة الشرقية.
وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله مطار قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية، أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، ونائب أمير المنطقة الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وعدد من كبار المسؤولين.
ووصل سموه إلى مدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك" بالشرقية، ووضع حجر الأساس لمشروع مدينة الملك سلمان للطاقة، واطلع سموه على عرض مرئي للمشروع.
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المصدر : الخليج 365
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