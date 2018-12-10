جددوا البيعة للملك.. مسؤولو حائل: المملكة حققت قفزات كبيرة على كافة المستويات

محمد بن مسعود - الدمام - عبروا عن سعادتهم بالذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم

عبّر عدد من المسؤولين في منطقة حائل، عن سعادتهم بالذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- في هذه البلاد الغالية، مجددين بذلك البيعة للقيادة الرشيدة.

في البداية أكد مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم أن المملكة حققت قفزات كبيرة على مستوى السياسة والاقتصاد والمجتمع، تنطلق من الركائز الثابتة التي تسير عليها بلادنا في السياسة والأمن والاقتصاد والتنمية، القائمة على تعاليم ديننا الحنيف وقيمنا الوطنية التاريخية الخالدة في إرساء دور المملكة في العالم العربي والإسلامي، والعالم أجمع.

فيما نوه مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل فريح محمد العيّاد مناسبة ذكری البيعة الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مقاليد الحكم في البلاد، أنها تأكيد حقيقي لشخصية استثنائية جديرة بأن تكون مثالاً يحتذى به في الإدارة والقيادة الحازمة الحكيمة.

وقال وكيل جامعة حائل للتطوير الأكاديمي وخدمة المجتمع الدكتور عبدالعزيز بن رشيد العمرو: إن هذه الذكرى الغالية علينا جميعًا سانحة مباركة نجدد فيها الولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ذكرى غالية تتجدد بكل فخر في ظل قيادة حكيمة تقود البلاد نحو آفاق النمو والازدهار.

بدوره عبّر وكيل جامعة حائل الدكتور سعود بن عيسى النايف عن سعادته بهذه المناسبة الوطنية التي تتجدد كل عام ويجدد معها الشعب السعودي ولاءه للحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأكد "النايف" أن الشعب السعودي يدعم كل التحركات التي تقوم بها الحكومة من أجل تنمية وازدهار هذا الوطن الغالي، داعيًا الله أن ينصر جنود المملكة العربية السعودية الذين يحمون حدودنا الجنوبية من الاعتداءات الحوثية ويساعدون الشعب اليمني على الوقوف بوجه المد الفارسي البغيض.

من جهتها، أكدت وكيلة جامعة حائل لشؤون الطالبات الدكتورة حنان بن سالم آل عامر على أن هذه المناسبة فرصة لنا كسعوديين لتجديد الانتماء والولاء لملكنا ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وهما اللذان لم يدخرا جهدًا في سبيل تقديم الغالي والنفيس لهذا الوطن ولأبنائه، مشددة على أن هذه الدولة المباركة تسير بخطى وثابة إلى تحقيق رؤية المملكة 2030.

من جانبه جدّد وكيل جامعة حائل للشؤون الأكاديمية الدكتور زيد بن مهلهل الشمري الولاء والبيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وقال: نرى ولله الحمد التقدم المستمر لهذه البلاد في كل المجالات

كما عبّر وكيل جامعة حائل للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ماجد بن محيا الحيسوني عن سعادته كأحد أفراد الشعب السعودي بهذه المناسبة التي يتجدد فيها الترابط بين الحكومة والشعب في كل عام، وتزداد فيها المشاعر الوطنية.

وأكدّ نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة حائل عبدالله بن مرزوق العديم، أن ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ملكاً للبلاد مناسبة غالية على قلوب جميع أبناء الوطن عمومًا، في ظل ما ننعم به في بلادنا من أمن وأمان وتقدم وازدهار بفضل الله ثم بفضل التلاحم والترابط بين الشعب السعودي والقيادة الرشيدة .