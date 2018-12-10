ولي العهد يؤدي صلاة الميت على الجوهرة بنت فيصل بن سعد

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أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عقب صلاة العصر اليوم في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، صلاة الميت على الجوهرة بنت فيصل بن سعد بن عبدالرحمن، رحمها الله.
وأدى صلاة الميت على الفقيدة: أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن محمد، والأمير عبدالرحمن العبدالله الفيصل، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير، والأمير بدر بن فهد بن سعد، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد.
كما أدى الصلاة، أخوان الفقيدة: الأمير خالد بن فيصل بن سعد، والأمير سعد بن فيصل بن سعد.
وتقبل ولي العهد وإخوان الفقيدة -رحمها الله- العزاء والمواساة من الأمراء والمسؤولين، داعين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته.
وقد عبر سمو ولي العهد عن شكره للجميع على تعازيهم ومواساتهم، سائلاً الله المغفرة والرحمة للفقيدة.
ولي العهد يؤدي صلاة الميت على الجوهرة بنت فيصل بن سعدوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-10
أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عقب صلاة العصر اليوم في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، صلاة الميت على الجوهرة بنت فيصل بن سعد بن عبدالرحمن، رحمها الله.
وأدى صلاة الميت على الفقيدة: أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن محمد، والأمير عبدالرحمن العبدالله الفيصل، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير، والأمير بدر بن فهد بن سعد، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد.
كما أدى الصلاة، أخوان الفقيدة: الأمير خالد بن فيصل بن سعد، والأمير سعد بن فيصل بن سعد.
وتقبل ولي العهد وإخوان الفقيدة -رحمها الله- العزاء والمواساة من الأمراء والمسؤولين، داعين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته.
وقد عبر سمو ولي العهد عن شكره للجميع على تعازيهم ومواساتهم، سائلاً الله المغفرة والرحمة للفقيدة.
10 ديسمبر 2018 - 3 ربيع الآخر 1440
05:50 PM
تقبل العزاء والمواساة من عدد من الأمراء والمسؤولين
أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عقب صلاة العصر اليوم في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، صلاة الميت على الجوهرة بنت فيصل بن سعد بن عبدالرحمن، رحمها الله.
وأدى صلاة الميت على الفقيدة: أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن محمد، والأمير عبدالرحمن العبدالله الفيصل، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير، والأمير بدر بن فهد بن سعد، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد.
كما أدى الصلاة، أخوان الفقيدة: الأمير خالد بن فيصل بن سعد، والأمير سعد بن فيصل بن سعد.
وتقبل ولي العهد وإخوان الفقيدة -رحمها الله- العزاء والمواساة من الأمراء والمسؤولين، داعين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته.
وقد عبر سمو ولي العهد عن شكره للجميع على تعازيهم ومواساتهم، سائلاً الله المغفرة والرحمة للفقيدة.
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المصدر : الخليج 365
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