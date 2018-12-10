بالفيديو.. "العيسى" يدشن مقرر مهارات التفكير الناقد والفلسفة

محمد بن مسعود - الدمام - قال: نتطلع لتطبيق المنهج في جميع مراحل التعليم لا الثانوية فقط

دشن وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى مقرر مهارات التفكير الناقد والفلسفة، وأكد أن المقرر الجديد يهتم بالتفكير الناقد وإعطاء الطلاب والطالبات جرعة في مجال التفكير.

ولفت العيسى إلى أن المقرر الجديد سيكون جزءًا من مقرر المهارات الحياتية في المرحلة الثانوية، مضيفًا: لكن نتطلع أن يكون مقرراً مستقلاً في المستقبل، ونتطلع أن نطبق هذا المنهج في جميع مراحل التعليم، وليس فقط في المرحلة الثانوية.

واختتم: أعتقد أن جميع الطلاب في مختلف المراحل والمستويات بحاجة إلى مقرر لتنمية مهارات التفكير لتعزيز جوانب التفكير النقدي والمساهمة في تطوير مهارات القرن 21.