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انت الان تتابع تفاعلاً مع "الخليج 365".. "أمانة مكة" تؤكد إزالة أكثر من 120 حاوية ملابس مستعملة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أكدت أمانة العاصمة المقدسة أن حاويات الملابس المستعملة المنتشرة في الأحياء وحول المساجد؛ تعد مخالفة، وجارٍ العمل على إزالتها وفق التعميم الصادر بهذا الشأن، لافتة إلى أنها أزالت حتى الآن أكثر من 120 حاوية.
جاء ذلك تفاعلاً مع خبر نشرته "الخليج 365" أمس تحت عنوان: "حاويات الملابس المستعملة بمكة لاتزال تحتل أماكنها"، حيث رصدت من خلال عدسة "الخليج 365" العديد من الحاويات المخصصة لجمع الملابس المستعملة، منتشرة بشكل كبير في أرجاء عدة من أحياء العاصمة المقدسة وحول المساجد والجوامع، على الرغم من صدور تعميم يشدد على اقتصار مواقعها على مقار وفروع الجمعيات الخيرية فقط.
وقال المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمرقندي لـ"الخليج 365": بداية نشكر لكم حرصكم واهتمامكم لما فيه الصالح العام، ونفيدكم أن أمانة العاصمة المقدسة حريصة على أن تقوم بدورها فيما يخدم المواطنين وفق ما لديها من أنظمة وتعليمات، حيث صدر مؤخراً تعميم بإزالة حاويات جمع الملابس واقتصار أماكنها على مقر وفروع الجمعيات الخيرية فقط.
وأضاف: قامت بلدية العمرة الفرعية بإزالة (12) حاوية لجمع الملابس المستعملة في الأماكن العامة وبجوار الجوامع الواقعة ضمن نطاق البلدية، كما قامت بلدية جنوب مكة مؤخرًا بإزالة (21) حاوية جمع ملابس مخالفة في عدد من المواقع ضمن نطاق البلدية.
وأشار إلى أن بلدية الشوقية الفرعية تقوم بواجبها في إزالة حاويات الملابس المستخدمة، حيث قامت مؤخراً بإزالة أكثر من (٨٩) حاوية، إضافة إلى وجود (٦٠) حاوية بمقر البلدية ولا زال العمل مستمراً.
وأكد "سمرقندي" أن البلديات الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة تقوم بجولات ميدانية لإزالة الحاويات في جميع مناطقها.
تفاعلاً مع "الخليج 365".. "أمانة مكة" تؤكد إزالة أكثر من 120 حاوية ملابس مستعملةعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2018-12-10
أكدت أمانة العاصمة المقدسة أن حاويات الملابس المستعملة المنتشرة في الأحياء وحول المساجد؛ تعد مخالفة، وجارٍ العمل على إزالتها وفق التعميم الصادر بهذا الشأن، لافتة إلى أنها أزالت حتى الآن أكثر من 120 حاوية.
جاء ذلك تفاعلاً مع خبر نشرته "الخليج 365" أمس تحت عنوان: "حاويات الملابس المستعملة بمكة لاتزال تحتل أماكنها"، حيث رصدت من خلال عدسة "الخليج 365" العديد من الحاويات المخصصة لجمع الملابس المستعملة، منتشرة بشكل كبير في أرجاء عدة من أحياء العاصمة المقدسة وحول المساجد والجوامع، على الرغم من صدور تعميم يشدد على اقتصار مواقعها على مقار وفروع الجمعيات الخيرية فقط.
وقال المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمرقندي لـ"الخليج 365": بداية نشكر لكم حرصكم واهتمامكم لما فيه الصالح العام، ونفيدكم أن أمانة العاصمة المقدسة حريصة على أن تقوم بدورها فيما يخدم المواطنين وفق ما لديها من أنظمة وتعليمات، حيث صدر مؤخراً تعميم بإزالة حاويات جمع الملابس واقتصار أماكنها على مقر وفروع الجمعيات الخيرية فقط.
وأضاف: قامت بلدية العمرة الفرعية بإزالة (12) حاوية لجمع الملابس المستعملة في الأماكن العامة وبجوار الجوامع الواقعة ضمن نطاق البلدية، كما قامت بلدية جنوب مكة مؤخرًا بإزالة (21) حاوية جمع ملابس مخالفة في عدد من المواقع ضمن نطاق البلدية.
وأشار إلى أن بلدية الشوقية الفرعية تقوم بواجبها في إزالة حاويات الملابس المستخدمة، حيث قامت مؤخراً بإزالة أكثر من (٨٩) حاوية، إضافة إلى وجود (٦٠) حاوية بمقر البلدية ولا زال العمل مستمراً.
وأكد "سمرقندي" أن البلديات الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة تقوم بجولات ميدانية لإزالة الحاويات في جميع مناطقها.
10 ديسمبر 2018 - 3 ربيع الآخر 1440
05:30 PM
منتشرة في الأحياء وحول المساجد
أكدت أمانة العاصمة المقدسة أن حاويات الملابس المستعملة المنتشرة في الأحياء وحول المساجد؛ تعد مخالفة، وجارٍ العمل على إزالتها وفق التعميم الصادر بهذا الشأن، لافتة إلى أنها أزالت حتى الآن أكثر من 120 حاوية.
جاء ذلك تفاعلاً مع خبر نشرته "الخليج 365" أمس تحت عنوان: "حاويات الملابس المستعملة بمكة لاتزال تحتل أماكنها"، حيث رصدت من خلال عدسة "الخليج 365" العديد من الحاويات المخصصة لجمع الملابس المستعملة، منتشرة بشكل كبير في أرجاء عدة من أحياء العاصمة المقدسة وحول المساجد والجوامع، على الرغم من صدور تعميم يشدد على اقتصار مواقعها على مقار وفروع الجمعيات الخيرية فقط.
وقال المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمرقندي لـ"الخليج 365": بداية نشكر لكم حرصكم واهتمامكم لما فيه الصالح العام، ونفيدكم أن أمانة العاصمة المقدسة حريصة على أن تقوم بدورها فيما يخدم المواطنين وفق ما لديها من أنظمة وتعليمات، حيث صدر مؤخراً تعميم بإزالة حاويات جمع الملابس واقتصار أماكنها على مقر وفروع الجمعيات الخيرية فقط.
وأضاف: قامت بلدية العمرة الفرعية بإزالة (12) حاوية لجمع الملابس المستعملة في الأماكن العامة وبجوار الجوامع الواقعة ضمن نطاق البلدية، كما قامت بلدية جنوب مكة مؤخرًا بإزالة (21) حاوية جمع ملابس مخالفة في عدد من المواقع ضمن نطاق البلدية.
وأشار إلى أن بلدية الشوقية الفرعية تقوم بواجبها في إزالة حاويات الملابس المستخدمة، حيث قامت مؤخراً بإزالة أكثر من (٨٩) حاوية، إضافة إلى وجود (٦٠) حاوية بمقر البلدية ولا زال العمل مستمراً.
وأكد "سمرقندي" أن البلديات الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة تقوم بجولات ميدانية لإزالة الحاويات في جميع مناطقها.
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المصدر : الخليج 365
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