مسؤولات لـ"الخليج 365": منح المرأة القيادية الثقة.. تاريخ كُتِب في عهد "سلمان الحزم"

محمد بن مسعود - الدمام - قدّمن التهاني بمناسبة "البيعة الرابعة"

عبّرت مسؤولات ومواطنات عن فخرهن بتعزيز مكانة المرأة في المجتمع لخدمة وطنهن في كل المجالات؛ إيماناً بدورهن كعنصر مهم، مشيرات إلى أن القيادة -رعاها الله- رسمت لهن حاضراً ومستقبلاً كن يحلمن به، وأصبح واقعاً.

وأكدن أن عمل المرأة في العهد الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- هو توظيف القدرة الابتكارية والإبداعية ودعم الروح الوطنية وروح الحماس، وسوف يسهم ذلك في دفع عجلة التنمية بما يحقق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وعززت السعودية، في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من مكانة المرأة داخل المجتمع؛ دعماً لمسيرتها وتمكينها وتيسير سبل نجاحها في الحياة والعمل، ومن ضمن القرارات على سبيل المثال لا الحصر التي صدرت في هذا الشأن، دخول المرأة في المجالس البلدية، والنشاط الرياضي، وتمكين المرأة من الخدمات، وحماية القانونيات، وقيادة المرأة للسيارة.

وقالت شذى غازي المهنا رئيس بلدية ذهبان الفرعية بجدة: "ذكرى البيعة مناسبة فخر ومجد وعطاء؛ وتطلع للمزيد من الرفعة والتقدم والتطور في كل المجالات، فننهض للكتابة لسيدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بمداد الروح".

وأضافت: "كان من التطور الملموس تعزيز مكانة المرأة بالمجتمع وتبيان دورها الفاعل بما يتوافق مع قدراتها وتحملها للمسؤولية وبجدارة؛ لأنها برهنت على تحسين الأداء، وإغناء العمل، وتحفيز القيام بالواجب، وبغرس الفضيلة الأخلاقية في العطاء والإخلاص والإنتاج بضمير أخلاقي ديني وبدقة في أداء ما في العمل من تفاصيل".

وأكدت "المهنا" أن عمل المرأة في عهد ملكنا سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده هو توظيف القدرة الابتكارية والإبداعية ودعم الروح الوطنية وروح الحماس.

وختمت تصريحها بقولها: "مزيداً من السؤدد لوطني، ودعاءً بالخير والتطور والرفاه، وأن يديم الله عز وجل هذا العهد الميمون".

من جانبها، قالت الدكتورة شهد محمد رماني مديرة مركز الرعاية الصحية الأولية بالهنداوية بمكة المكرمة: "فخورة جداً بالتطورات الأخيرة في فتح باب الفرص للمواطنات لخدمة وطنهن وتحقيق طموحهن والاستفادة من إمكانياتهن في الوطن بشكل عام وفي مكة المكرمة على وجه الخصوص، مثلها مثل أي مواطن ناجح ويرغب في تطوير وخدمة بلاده".

وأضافت: "القيادة رسمت لنا حاضراً ومستقبلاً كنا نحلم به وأصبح واقعاً نعيشه ورؤية نشارك في تحقيقها".

وجددت "رماني" العهد والولاء للقيادة الرشيدة، وقالت: "كلي فخر وعزة بأن تكون السعودية بيد قائد عظيم كالملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وابنه الأمير الطموح المجتهد محمد بن سلمان -حفظهما الله- سائلةً المولى عز وجل أن يديم الأمن والأمان والرخاء على بلادنا الغالية ويحفظ قيادتها الحكيمة، وأن تتوالى الأفراح في ربوع الوطن".

وقالت الدكتورة خديجة بنت مصطفى شمس من جامعة أم القرى: "ها هي الذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تعود وقد حققت السعودية العديد من الإنجازات والقفزات العظيمة نحو مستقبل غني بالتطورات والتقدم المذهل، ونحن نعيش الآن ما يسمى بالعصر الذهبي؛ والذي حظيت به المرأة السعودية -ولله الحمد- بفضل من الله، ثم بفضل القيادة الحكيمة وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأمير الشاب الطموح شخصية العام ورجل المهام الصعبة حسب تقييم مجلة "تايم" الأمريكية وحسب تقييم وتقدير كل مواطن سعودي مخلص محب لمملكتنا الغالية".

وأضافت: "نحن شعب محظوظ، ولنا الفخر والاعتزاز بمملكتنا الحبيبة، فاللهم احفظ بلادنا وقائدنا ومليكنا والدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، واحفظ ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، واجعل جميع ما يقدمونه لنا في ميزان حسناتهم".