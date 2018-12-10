"البطحي": المملكة تسير بخطى واثقة على طريق التقدم والازدهار

محمد بن مسعود - الدمام - بمناسبة الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين مقاليد الحكم

رفع وكيل أمانة منطقة الرياض للخدمات المهندس سليمان بن حمد البطحي خالص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، مبيناً أن المملكة في ظل قيادته الرشيدة تمكّنت من المضي قدماً على طريق التقدم والازدهار والتنمية الشاملة.

وأضاف وكيل أمانة الرياض للخدمات في تصريح بمناسبة ذكرى البيعة: "هذه المناسبة المباركة تعبر عن عمق العلاقة التي تجمع الشعب السعودي بقيادته، كما تعبّر عن تقدير أبناء الوطن للمنجزات المتحققة والكبيرة في شتى المجالات، وتأييدهم للسياسات الحكيمة التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله– من أجل خير ورفعة المملكة، ورفاهية المواطنين، وفي طليعتها فتح آفاقاً واسعة للارتقاء بالمملكة إلى مصافّ الدول العالمية".

وأكد المهندس "البطحي" أهمية ترجمة مشاعر الفرحة في ذكرى البيعة إلى ممارسات عملية تسهم في ترسيخ قيم الانتماء الوطني، واستنفار الهمم والطاقات لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتسريع وتيرة التنمية والحفاظ على المكتسبات الوطنية والتلاحم حول القيادة الرشيدة؛ لمواجهة كل التحديات والتطلع نحو مستقبل واعد بالإنجازات وحافل بتحقيق الآمال بمشيئة الله.

وفي ختام تصريحه، دعا المهندس "البطحي" الله أن يحفظ لبلادنا قائد نهضتها وسمو ولي العهد الأمين، وأن يوفقهما لما فيه خير الوطن والمواطنين، وأن يسددهما على طريق الخير لتتواصل مسيرة النهضة من أجل حاضر زاهر ومستقبل مشرق.