- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع "البطحي": المملكة تسير بخطى واثقة على طريق التقدم والازدهار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
رفع وكيل أمانة منطقة الرياض للخدمات المهندس سليمان بن حمد البطحي خالص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، مبيناً أن المملكة في ظل قيادته الرشيدة تمكّنت من المضي قدماً على طريق التقدم والازدهار والتنمية الشاملة.
وأضاف وكيل أمانة الرياض للخدمات في تصريح بمناسبة ذكرى البيعة: "هذه المناسبة المباركة تعبر عن عمق العلاقة التي تجمع الشعب السعودي بقيادته، كما تعبّر عن تقدير أبناء الوطن للمنجزات المتحققة والكبيرة في شتى المجالات، وتأييدهم للسياسات الحكيمة التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله– من أجل خير ورفعة المملكة، ورفاهية المواطنين، وفي طليعتها فتح آفاقاً واسعة للارتقاء بالمملكة إلى مصافّ الدول العالمية".
وأكد المهندس "البطحي" أهمية ترجمة مشاعر الفرحة في ذكرى البيعة إلى ممارسات عملية تسهم في ترسيخ قيم الانتماء الوطني، واستنفار الهمم والطاقات لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتسريع وتيرة التنمية والحفاظ على المكتسبات الوطنية والتلاحم حول القيادة الرشيدة؛ لمواجهة كل التحديات والتطلع نحو مستقبل واعد بالإنجازات وحافل بتحقيق الآمال بمشيئة الله.
وفي ختام تصريحه، دعا المهندس "البطحي" الله أن يحفظ لبلادنا قائد نهضتها وسمو ولي العهد الأمين، وأن يوفقهما لما فيه خير الوطن والمواطنين، وأن يسددهما على طريق الخير لتتواصل مسيرة النهضة من أجل حاضر زاهر ومستقبل مشرق.
"البطحي": المملكة تسير بخطى واثقة على طريق التقدم والازدهارصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-10
رفع وكيل أمانة منطقة الرياض للخدمات المهندس سليمان بن حمد البطحي خالص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، مبيناً أن المملكة في ظل قيادته الرشيدة تمكّنت من المضي قدماً على طريق التقدم والازدهار والتنمية الشاملة.
وأضاف وكيل أمانة الرياض للخدمات في تصريح بمناسبة ذكرى البيعة: "هذه المناسبة المباركة تعبر عن عمق العلاقة التي تجمع الشعب السعودي بقيادته، كما تعبّر عن تقدير أبناء الوطن للمنجزات المتحققة والكبيرة في شتى المجالات، وتأييدهم للسياسات الحكيمة التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله– من أجل خير ورفعة المملكة، ورفاهية المواطنين، وفي طليعتها فتح آفاقاً واسعة للارتقاء بالمملكة إلى مصافّ الدول العالمية".
وأكد المهندس "البطحي" أهمية ترجمة مشاعر الفرحة في ذكرى البيعة إلى ممارسات عملية تسهم في ترسيخ قيم الانتماء الوطني، واستنفار الهمم والطاقات لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتسريع وتيرة التنمية والحفاظ على المكتسبات الوطنية والتلاحم حول القيادة الرشيدة؛ لمواجهة كل التحديات والتطلع نحو مستقبل واعد بالإنجازات وحافل بتحقيق الآمال بمشيئة الله.
وفي ختام تصريحه، دعا المهندس "البطحي" الله أن يحفظ لبلادنا قائد نهضتها وسمو ولي العهد الأمين، وأن يوفقهما لما فيه خير الوطن والمواطنين، وأن يسددهما على طريق الخير لتتواصل مسيرة النهضة من أجل حاضر زاهر ومستقبل مشرق.
10 ديسمبر 2018 - 3 ربيع الآخر 1440
05:12 PM
بمناسبة الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين مقاليد الحكم
رفع وكيل أمانة منطقة الرياض للخدمات المهندس سليمان بن حمد البطحي خالص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، مبيناً أن المملكة في ظل قيادته الرشيدة تمكّنت من المضي قدماً على طريق التقدم والازدهار والتنمية الشاملة.
وأضاف وكيل أمانة الرياض للخدمات في تصريح بمناسبة ذكرى البيعة: "هذه المناسبة المباركة تعبر عن عمق العلاقة التي تجمع الشعب السعودي بقيادته، كما تعبّر عن تقدير أبناء الوطن للمنجزات المتحققة والكبيرة في شتى المجالات، وتأييدهم للسياسات الحكيمة التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله– من أجل خير ورفعة المملكة، ورفاهية المواطنين، وفي طليعتها فتح آفاقاً واسعة للارتقاء بالمملكة إلى مصافّ الدول العالمية".
وأكد المهندس "البطحي" أهمية ترجمة مشاعر الفرحة في ذكرى البيعة إلى ممارسات عملية تسهم في ترسيخ قيم الانتماء الوطني، واستنفار الهمم والطاقات لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتسريع وتيرة التنمية والحفاظ على المكتسبات الوطنية والتلاحم حول القيادة الرشيدة؛ لمواجهة كل التحديات والتطلع نحو مستقبل واعد بالإنجازات وحافل بتحقيق الآمال بمشيئة الله.
وفي ختام تصريحه، دعا المهندس "البطحي" الله أن يحفظ لبلادنا قائد نهضتها وسمو ولي العهد الأمين، وأن يوفقهما لما فيه خير الوطن والمواطنين، وأن يسددهما على طريق الخير لتتواصل مسيرة النهضة من أجل حاضر زاهر ومستقبل مشرق.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، "البطحي": المملكة تسير بخطى واثقة على طريق التقدم والازدهار ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن "البطحي": المملكة تسير بخطى واثقة على طريق التقدم والازدهار على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .