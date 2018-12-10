السعودية اليوم / الرئيس المصري يبحث مجالات التعاون مع رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية



القاهرة 3 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واس

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم، خلال استقباله رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين ليكون، سبل زيادة مجالات التعاون بين مصر والبنك في ضوء عملية التنمية الشاملة والمستدامة الجاري تنفيذها.

وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له، أن اللقاء تطرق إلى مناقشة تعزيز التعاون مع البنك خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي عام 2019، وذلك في إطار جهود تدعيم مجالات التعاون الاقتصادي والسياسي والتنموي على مستوى القارة، سيما من خلال دعم مبادرات التكامل الإقليمي بين الدول الإفريقية في مجالات تحقيق التنمية المستدامة.

// انتهى //

18:08ت م

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القاهرة 3 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسبحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم، خلال استقباله رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين ليكون، سبل زيادة مجالات التعاون بين مصر والبنك في ضوء عملية التنمية الشاملة والمستدامة الجاري تنفيذها.وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له، أن اللقاء تطرق إلى مناقشة تعزيز التعاون مع البنك خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي عام 2019، وذلك في إطار جهود تدعيم مجالات التعاون الاقتصادي والسياسي والتنموي على مستوى القارة، سيما من خلال دعم مبادرات التكامل الإقليمي بين الدول الإفريقية في مجالات تحقيق التنمية المستدامة.// انتهى //18:08ت م0215

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