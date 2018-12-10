السعودية اليوم / الجيش الجزائري يدمر مخبأين للجماعات الإرهابية وقنبلة تقليدية الصنع ويوقف مهاجرين غير شرعيين



الجزائر 3 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واس

دمرت قوات الجيش الجزائري مخبأين للجماعات الإرهابية وقنبلة تقليدية الصنع بعين الدفلى شمال الجزائر.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن حرس السواحل بمحافظة الشلف شمال غربي الجزائر أوقفوا 12 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن قارب تقليدي الصنع في رحلة هجرة نحو السواحل الأوروبية، فيما أوقفت القوات الأمنية 11 مهاجرًا غير شرعي بعين قزام جنوب الجزائر.

// انتهى //

18:05ت م

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الجزائر 3 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسدمرت قوات الجيش الجزائري مخبأين للجماعات الإرهابية وقنبلة تقليدية الصنع بعين الدفلى شمال الجزائر.وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن حرس السواحل بمحافظة الشلف شمال غربي الجزائر أوقفوا 12 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن قارب تقليدي الصنع في رحلة هجرة نحو السواحل الأوروبية، فيما أوقفت القوات الأمنية 11 مهاجرًا غير شرعي بعين قزام جنوب الجزائر.// انتهى //18:05ت م0212

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