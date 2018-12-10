السعودية اليوم / 1141 طالباً وطالبة يؤدون الاختبارات في معهد المسجد النبوي

المدينة المنورة 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسانطلقت مؤخرًا اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام 1439-1440هـ في كلية المسجد النبوي في أجواء مفعمة بالروحانية داخل أروقة المسجد النبوي.وأوضح رئيس لجنة الاختبارات ماجد بن حمدان المطيري أن لجنة الاختبارات المتمثلة في عدد من المعلمين والمشرفين والمراقبين سعت إلى تهيئة البيئة المناسبة للطلاب وذلك بتنظيم اللجان وتوزيعها بعد التنسيق مع الجهات المعنية وحرصها على راحة الطالب من خلال توزيع مقاعد الجلوس توزيعاً يراعي الترتيب الأمثل.وبين المطيري أنه قد بلغ عدد الطلاب والطالبات 1141 مقسمين إلى 941 طالباً موزعين على 25 لجنة يتم مراقبتهم والإشراف عليهم من قِبل 25 مراقباً و7 مشرفين , بينما بلغ عدد الطالبات في معهد القسم النسائي 200 طالبة مقسمات إلى 6 لجان يقوم على مراقبتهن والإشراف عليهن 6 مراقبات ومشرفتان.يذكر أن معهد المسجد النبوي يضم مرحلتين دراسيتين (المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية) يعتمد فيها المنهج الدراسي على عدد من الكتب والمقررات الأساسية التأصيلية في شتى العلوم الشرعية واللغوية كما تمنح الطالب عند تخرجه الشهادة الثانوية التي تمكنه من استكمال مسيرته العلمية والدراسية.// انتهى //17:48ت م0208