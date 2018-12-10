السعودية اليوم / سمو ولي العهد يصل المنطقة الشرقية



الظهران 3 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 10 ديسمبر 2018م واس

وصل صاحب السمو الملكي الأمير

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله مطار قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وعدد من كبار المسؤولين.

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17:39ت م

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الظهران 3 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 10 ديسمبر 2018م واسوصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الظهران بالمنطقة الشرقية.وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله مطار قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وعدد من كبار المسؤولين.// انتهى //17:39ت م0204

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