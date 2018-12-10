السعودية اليوم / سياحة القصيم تعرف الطلاب بالأنشطة السياحية



بريدة 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واس

نظم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية في الهيئة (تكامل) برنامجاً تعريفياً موجهاً لطلاب التعليم العام بعنوان" اكتشف المهن في الأنشطة السياحية، يهدف إلى تعريف طلاب التعليم العام بفرص العمل في القطاع السياحي.

واوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم ابراهيم بن علي المشيقح ان البرنامج يأتي ضمن البرامج التعريفية التي تنفذها الهيئة من خلال المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية (تكامل) وبالتنسيق مع عدد من الجهات في القطاعين العام والخاص وتستهدف عددا من شرائح المجتمع تتضمن مستثمرين وراغبي استثمار وعاملين وغيرهم.

وأكد المشيقح أن هذا البرنامج تحديدا والذي ينفذ بالتنسيق مع وزارة التعليم ومنشآت سياحية يهدف الى تعريف الطلاب بفرص العمل المستقبلية في القطاع السياحي والذي يعد من أهم القطاعات المنتجه لفرص العمل.

// انتهى //

17:36ت م

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بريدة 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسنظم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية في الهيئة (تكامل) برنامجاً تعريفياً موجهاً لطلاب التعليم العام بعنوان" اكتشف المهن في الأنشطة السياحية، يهدف إلى تعريف طلاب التعليم العام بفرص العمل في القطاع السياحي.واوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم ابراهيم بن علي المشيقح ان البرنامج يأتي ضمن البرامج التعريفية التي تنفذها الهيئة من خلال المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية (تكامل) وبالتنسيق مع عدد من الجهات في القطاعين العام والخاص وتستهدف عددا من شرائح المجتمع تتضمن مستثمرين وراغبي استثمار وعاملين وغيرهم.وأكد المشيقح أن هذا البرنامج تحديدا والذي ينفذ بالتنسيق مع وزارة التعليم ومنشآت سياحية يهدف الى تعريف الطلاب بفرص العمل المستقبلية في القطاع السياحي والذي يعد من أهم القطاعات المنتجه لفرص العمل.// انتهى //17:36ت م0202

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