السعودية اليوم / نائب أمير مكة المكرمة يستقبل القنصل العام الفرنسي



جدة 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، بمقر الإمارة في جدة ، القنصل العام الفرنسي مصطفى مهراج.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

// انتهى //

17:32ت م

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جدة 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، بمقر الإمارة في جدة ، القنصل العام الفرنسي مصطفى مهراج.وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .// انتهى //17:32ت م0200

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