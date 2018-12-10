السعودية اليوم / ملتقى العلوم الاجتماعية والتربية الوطنية لإدارات التعليم يواصل فعالياته في تبوك



تبوك 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واس

تتواصل فعاليات ملتقى التطوير المهني لمشرفي ومعلمي العلوم الاجتماعية والتربية الوطنية في الإدارات التعليمية بالمملكة لليوم الثاني , الذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ويستمر لثلاثة أيام, بحضور المساعد للشؤون التعليمية بتعليم تبوك ماجد القعير ومشرفا عموم الوزارة لقسم العلوم الاجتماعية والوطنية ولقسم العلوم الاجتماعية والتربية الوطنية, وذلك بقاعة فندق هوليدي إن بتبوك .

وأوضح رئيس قسم العلوم الاجتماعية والوطنية (بنين ) نايف البلوي أن اليوم الثاني شهد أربع جلسات، حيث جاءت الجلسة الأولى بموضوع ( احتياجات التطوير المهني لمعلمي ومشرفي العلوم الاجتماعية وفق رؤية 2030 في التعليم ), والجلسة الثانية بعنوان ( وسائل وأساليب التطوير المهني "1" ), والجلسة الثالثة بموضوع ( وسائل وأساليب التطوير المهني "2" ), واختتمت الجلسات بموضوع ( التنمية المهنية المستدامة ), قدم من خلالها مشرف عموم الوزارة لقسم العلوم الاجتماعية والوطنية عبدالكريم الخمشي ورشة عمل بعنوان "التنمية المستدامة لمعلمي ومشرفي العلوم الاجتماعية" .

فيما أكدت رئيسة قسم العلوم الاجتماعية ( بنات ) سلمى الخالدي, أن إدارة تعليم تبوك تحرص على استضافة مثل هذه الملتقيات إيماناً منها بالدور الذي تؤديه في توليد علاقات علمية وعملية بين المشاركين بها من جميع مناطق المملكة، كما انها خير وسيلة لتبادل الخبرات والمعلومات والتجارب الناجحة، التي تسمح بالارتقاء والتطوير والتنمية المهنية للمعلمين والمشرفين ويحقق الأهداف المنشودة من العملية التعليمية .

وفي سياق متصل أعلنت مشرفة عموم الوزارة بقسم العلوم الاجتماعية والتربية الوطنية عن اعتماد منصة تعليمية إلكترونية لتكون مرجع لمعلمي ومشرفي العلوم الاجتماعية والتربية الوطنية.

// انتهى //

17:16ت م

0196



تبوك 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واستتواصل فعاليات ملتقى التطوير المهني لمشرفي ومعلمي العلوم الاجتماعية والتربية الوطنية في الإدارات التعليمية بالمملكة لليوم الثاني , الذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ويستمر لثلاثة أيام, بحضور المساعد للشؤون التعليمية بتعليم تبوك ماجد القعير ومشرفا عموم الوزارة لقسم العلوم الاجتماعية والوطنية ولقسم العلوم الاجتماعية والتربية الوطنية, وذلك بقاعة فندق هوليدي إن بتبوك .وأوضح رئيس قسم العلوم الاجتماعية والوطنية (بنين ) نايف البلوي أن اليوم الثاني شهد أربع جلسات، حيث جاءت الجلسة الأولى بموضوع ( احتياجات التطوير المهني لمعلمي ومشرفي العلوم الاجتماعية وفق رؤية 2030 في التعليم ), والجلسة الثانية بعنوان ( وسائل وأساليب التطوير المهني "1" ), والجلسة الثالثة بموضوع ( وسائل وأساليب التطوير المهني "2" ), واختتمت الجلسات بموضوع ( التنمية المهنية المستدامة ), قدم من خلالها مشرف عموم الوزارة لقسم العلوم الاجتماعية والوطنية عبدالكريم الخمشي ورشة عمل بعنوان "التنمية المستدامة لمعلمي ومشرفي العلوم الاجتماعية" .فيما أكدت رئيسة قسم العلوم الاجتماعية ( بنات ) سلمى الخالدي, أن إدارة تعليم تبوك تحرص على استضافة مثل هذه الملتقيات إيماناً منها بالدور الذي تؤديه في توليد علاقات علمية وعملية بين المشاركين بها من جميع مناطق المملكة، كما انها خير وسيلة لتبادل الخبرات والمعلومات والتجارب الناجحة، التي تسمح بالارتقاء والتطوير والتنمية المهنية للمعلمين والمشرفين ويحقق الأهداف المنشودة من العملية التعليمية .وفي سياق متصل أعلنت مشرفة عموم الوزارة بقسم العلوم الاجتماعية والتربية الوطنية عن اعتماد منصة تعليمية إلكترونية لتكون مرجع لمعلمي ومشرفي العلوم الاجتماعية والتربية الوطنية.// انتهى //17:16ت م0196

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / ملتقى العلوم الاجتماعية والتربية الوطنية لإدارات التعليم يواصل فعالياته في تبوك على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .