السعودية اليوم / قوات نظام الأسد تستمر في قصف مناطق سريان الهدنة الروسية – التركية



لندن 3 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واس

استهدفت قوات نظام الأسد بعدة قذائف مناطق في الأراضي الزراعية لبلدة مورك الواقعة في الريف الشمالي من حماة ضمن المنطقة منزوعة السلاح، بالتزامن مع فتح قوات نظام الأسد لنيران رشاشاتها الثقيلة على مناطق في محيطة بلدة اللطامنة الواقعة في الريف ذاته، ضمن سلسلة الخروقات المتتالية لمناطق الهدنة الروسية – التركية.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له، أن هذه العمليات العسكرية ترافقت مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي.

// انتهى //

17:13ت م

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لندن 3 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واساستهدفت قوات نظام الأسد بعدة قذائف مناطق في الأراضي الزراعية لبلدة مورك الواقعة في الريف الشمالي من حماة ضمن المنطقة منزوعة السلاح، بالتزامن مع فتح قوات نظام الأسد لنيران رشاشاتها الثقيلة على مناطق في محيطة بلدة اللطامنة الواقعة في الريف ذاته، ضمن سلسلة الخروقات المتتالية لمناطق الهدنة الروسية – التركية.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له، أن هذه العمليات العسكرية ترافقت مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي.// انتهى //17:13ت م0195

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