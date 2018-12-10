السعودية اليوم / مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز يسجل أدنى مستوى للعدوى المكتسبة

الرياض 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسكشف مدير مكافحة العدوى والمدير الطبي بمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض الدكتور سميح غزال أن مستويات العدوى المكتسبة المسجلة في المستشفى تعد معدلات منخفضة للغاية بالمقارنة بالمستشفيات المحلية والعالمية علي حد سواء.وأوضح الدكتور غزال أن المستشفى لم يسجل - علي سبيل المثال لا الحصر - أي حالة عدوى لمرض الكورونا خلال الأربع السنوات الماضية، ولم تسجل أي حالة عدوى مرتبطة بالأوردة المركزية خلال الستة أشهر الماضية، إلى جانب عدم تسجيل أي حالات لالتهابات الرئة المرتبطة بالتنفس الصناعي، إلا حالة واحدة على مدى الستة أشهر الماضية.وأكد أن الإجراءات المتبعة في المستشفى مكنت من تسجيل الريادة في مجال مكافحة الأمراض المعدية محلياً وعالمياً.وبين أن حالة عدوى الميكروبات المكتسبة في المستشفى تعرف بأنها حالة المرض الإضافي التي يسببها أحد الميكروبات المعدية للمريض، مباشرة بعد إقامته أكثر من يومين في المستشفى أو بعد تلقي العلاج الطبي أو إجراء أي تدخلات جراحية.من جانبه، أثنى المدير التنفيذي لمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز الدكتور أحمد الزبيدي على جهود جميع الأطباء وأعضاء التمريض وباقي العاملين المساعدين في المستشفى على تطبيق تعليمات وإجراءات منع العدوى بدقة وأمانة، مؤكداً اهتمام إدارته بأن يحافظ المستشفى على ريادته في مجال مكافحة الأمراض المعدية محلياً وعالمياً.وتمثل ظاهرة انتشار عدوى الميكروبات بين مرضى المستشفيات أهم الأسباب الإضافية والمهمة التي تؤدي إلى حدوث مضاعفات المرض والوفاة، وتدل الدراسات الموثقة بأن ما لا يقل عن 5% من مرضى المستشفيات في البلدان المتقدمة، يصابون فعلياً بعدوى الالتهابات الميكروبية أثناء إقامتهم لتلقي العلاج في المستشفى، وترتفع هذه النسبة المئوية لتصل إلى 10% وأكثر في مستشفيات البلدان النامية.// انتهى //17:12ت م0194