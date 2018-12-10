السعودية | “فطيس بقنه” يعزف إيقاع أوبريت “تدلل ياوطن” بمشاركة 1500 شخص

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الخليج 365 - الرياض- على أكبر مسرح منذ انطلاق مهرجان الجنادرية.
المناطق - الرياض
أنهى المخرج الكبير فطيس بقنه وضع رؤية فنية وإخراجية جديدة لحفل افتتاح المهرجان الوطني (جنادرية 33)، تحت إشراف اللجنة العليا المنظمة للمهرجان بوزارة الحرس الوطني، المقرر مساء الخميس ٢٠ ديسمبر، برعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعريز.
ونتجت التحضيرات التي انطلقت منذ أسبوعين عن العمل على تهيئة أكبر مساحة مسرح أقيم عليه حفل الافتتاح على مدى تاريخ المهرجان، باستخدم أحدث التقنيات البصرية والسمعية، فيما تم اختيار أكثر من 1500 مشارك، وحضور الفرق الشعبية من جميع أنحاء المملكة.
كما أن أوبريت الحفل بعنوان «تدلل ياوطن» والذي كتبه الشاعر الكبير فهد عافت ولحنه الدكتور طلال؛ سيحاكي الأوبريتات القديمة، بأداء فنانين فقط، وهما فنان العرب محمد عبده والفنان راشد الماجد.ويرتبط فطيس بتاريخ عريض مع حفلات الجنادرية، إذ أخرج أوبريتات ما زالت في الذاكرة، منها: «عرايس المملكة»، و«مولد أمة» و«كفاح أجيال» و«فرحة وطن».
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