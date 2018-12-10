شكرا لقرائتكم خبر عن منح ذوي شهداء محمية الخنفة وسام المؤسس والان نبدء بالتفاصيل

نقل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ لذوي شهداء محمية الخنفة بمناسبة صدور الأمر الكريم بمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى لكل من الشهداء :"مجزع مليح الشمري، وسعود بن رجا الشمري، وجديع بن حسين الشملاني، ومحمد مفلح القثامي"، الذين استشهدوا في حادثة الطائرة التي تحطمت أثناء أداء مهامهم بمحمية الخنفة.

وسلم سمو أمير منطقة تبوك أوسمة الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى لذوي الشهداء خلال استقبال سموه لهم اليوم بمكتبه بالإمارة.

وقال سموه: إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد - حفظهم الله - يبلغونكم تحياتهم وتعازيهم واهتمامهم بكم، وأن خادم الحرمين الشريفين قد أمر بمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى للشهداء، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته.

وعبر ذوو الشهداء عن بالغ شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد على ما حظي به أبناؤهم الشهداء من تكريم من القيادة الحكيمة، واهتمام بالغ بأسر وذوي الشهداء، كما عبروا عن شكرهم لسمو أمير منطقة تبوك على حسن الاستقبال وتسليمهم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى.