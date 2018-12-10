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شكرا لقرائتكم خبر عن منح ذوي شهداء محمية الخنفة وسام المؤسس والان نبدء بالتفاصيل
وسلم سمو أمير منطقة تبوك أوسمة الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى لذوي الشهداء خلال استقبال سموه لهم اليوم بمكتبه بالإمارة.
وقال سموه: إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد - حفظهم الله - يبلغونكم تحياتهم وتعازيهم واهتمامهم بكم، وأن خادم الحرمين الشريفين قد أمر بمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى للشهداء، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته.
وعبر ذوو الشهداء عن بالغ شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد على ما حظي به أبناؤهم الشهداء من تكريم من القيادة الحكيمة، واهتمام بالغ بأسر وذوي الشهداء، كما عبروا عن شكرهم لسمو أمير منطقة تبوك على حسن الاستقبال وتسليمهم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى.
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