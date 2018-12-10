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شكرا لقرائتكم 10 لاءات .. منهاج حياة وحكم في #٤_أعوام_من_الحزم_والعزم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - على مدى 4 أعوام من الحزم والعزم أكد خادم الحرمين الشريفين على رفضه للعديد من الأمور المتعلقة برفض التطرف والانحلال والفساد أو استغلال السلطة.
10 لاءات على مدى 4 أعوام من الحزم والعزم ستظل خالدة في ذاكرة تاريخ المملكة والعالم تجسد بما لا يدع مجالا للشك كيف كان منهج المملكة قائمًا على كتاب الله وسنة رسوله الكريم والتي ترفض الغلو والتطرف في الدين أو المحاباة والظلم والعنصرية والطائفية وغيرها من القيم البغيضة التي يحاربها الملك سلمان.
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