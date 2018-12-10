شكرا لقرائتكم الجبير: تعزيز الأمن والسلم الدوليين مهمة سعودية في عهد الملك سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - رفع معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة مرور السنة الرابعة منذ توليه –حفظه الله- مقاليد الحكم في البلاد.

وأكد معاليه أن لذكرى البيعة رمزية عظيمة لدى أبناء هذا الوطن الغالي، إذ تستحضر هذه المناسبة عِظم الإنجازات التي تحققت في السنوات الأربع الماضية، كما أنها تؤكد أن المملكة العربية السعودية ماضية نحو تحقيق كل ما يعزز رخاء متابعات الخليج 365 ورِفعة الوطن واستقراره وأمنه”.

وختم معاليه تصريحه بالتأكيد على مضي المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ويعاونه في ذلك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد -حفظهما الله- نحو مواصلة دورها السياسي المسؤول لتعزيز الأمن والسلم الدوليين، وجعل متابعات الخليج 365 محور التنمية وغايتها الأولى.

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