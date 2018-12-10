شكرا لقرائتكم المهنا: المملكة صارت محط أنظار العالم في عهد الملك سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - ‏رفع الرئيس التنفيذي لطيران ناس، بندر بن عبدالرحمن المهنا، باسمه وجميع منسوبي ومنسوبات الناقل الوطني السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في المملكة العربية السعودية، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله –، بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – مقاليد الحكم في المملكة.

وعبر المهنا عن سعادته البالغة بحلول هذه الذكرى المباركة التي نستذكر فيها حدثًا غاليًا علينا جميعًا، والتي تُعدّ صفحة ناصعة مشرقة تضاف إلى تاريخ المملكة ومكانتها الرفيعة بين الأمم. وأضاف أن ما حققته المملكة- ولله الحمد-، خلال السنوات الأربع الماضية، من إنجازات متتالية، ومشاريع تنموية شاملة ومتنوعة في جميع المجالات، يعكس مدى اهتمام قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -.

كما أشاد الرئيس التنفيذي لطيران ناس بالنهضة الملموسة التي يشهدها قطاع النقل الجوي، منوهاً بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للطيران المدني التي أنجزت عدداً من البرامج والمشاريع العملاقة، ضمن “برنامج (التحول الوطني 2020 )، لمواكبة الرؤية الطموحة للمملكة، وقد استهدفت تطوير منظومة النقل الجوي في المملكة لاستيعاب النمو المتزايد في هذا القطاع الحيوي الهام.

وشّدد المهنا على حرص طيران ناس على المساهمة في تحقيق تلك الرؤية، من خلال زيادة أعداد المسافرين والمعتمرين، إضافة إلى استقطاب الناقل الوطني السعودي للشباب السعودي واستثمار كفاءاتهم، وتعزيز قدراتهم عبر فرص التدريب والتوظيف في قطاع الطيران.

وختم المهنا معرباً عن مشاعر الغبطة والسرور بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع في بلاد الحرمين الشريفين، وقال: “أسأل الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يعيد علينا هذه الذكرى وبلادنا الغالية تنعم بالأمن والأمان، وترفل بالاستقرار والرخاء والازدهار.

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