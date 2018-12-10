شكرا لقرائتكم بث مباشر.. محمد بن سلمان يضع حجر أساس مدينة الملك سلمان للطاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - يضع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز _ يحفظه الله _ بعد قليل حجر أساس مدينة الملك سلمان للطاقة – سبارك – في المنطقة الشرقية.

وستسهم مدينة الملك سلمان للطاقة في دعم الصناعات التحويلية في المملكة ودعم الناتج المحلي إضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني بـ 22 مليار ريال، ويسهم ذلك في تأمين أكثر من 100 ألف وظيفة.

كما ستُعزز المدينة في ترسيخ مكانة المملكة كمركز استراتيجي يوفر بيئة مشجعة للاستثمار في قطاع خدمات الطاقة، على الصعيدين المحلي والدولي، حيث أصبحت فكرة إنشاء قطاع وطني جديد يهتم بالصناعات المرتبطة بالطاقة، جاهزة للتطبيق على أرض الواقع أكثر من أي وقت مضى.

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