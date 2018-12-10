شكرا لقرائتكم طيران ناس وجت إيرويز يوقعان اتفاقية الرمز المشترك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - ‏أعلن طيران ناس، الناقل الوطني السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط توقيعه اتفاقية الرمز المشترك مع خطوط الطيران الهندية جت إيرويز ، بهدف إضافة المزيد من الوجهات بين الهند والمملكة العربية السعودية وتوفير خيارات أكثر للمسافرين.

وتأتي اتفاقية الرمز المشترك في إطار مساعي طيران ناس لتوسيع شبكة رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية، حيث تتضمن الاتفاقية بين الناقلتين، قيام جت إيرويز بوضع رمز رحلاته “W9”على رحلات طيران ناس بين المدن السعودية (الرياض وجدة والدمام) والهند، مما يوفر لضيوفها المسافرين من الهند إمكانية السفر إلى المملكة عبر رحلات مباشرة. كما ستضع “جيت إيرويز” رمز رحلاته على الرحلات من الدمام وجدة والرياض إلى المدينة المنورة ومدينة جازان ومنطقة القصيم ومدينة الطائف ومدينة أبها مما يوسع النطاق إلى المملكة العربية السعودية.

في المقابل، سيضع طيران ناس رمزه “XY” على رحلات “جت إيرويز” الدولية التي تربط الرياض وجدة والدمام بمومباي ودلهي. بالإضافة إلى هذه المسارات الدولية، سيضع طيران ناس أيضاً رمز رحلاته على عدد من وجهات جت إيرويز المحلية، من مومباي إلى دلهي وكوتشي وبنغالور وحيدر آباد ولكهنؤ، وكذلك من دلهي إلى بنغالور ولكهنؤ وتشيناي وكوتشي.

ومن جهته قال الأستاذ بندر المهنا، الرئيس التنفيذي لطيران ناس ” تعد هذه الشراكة خطوة مهمة تتماشى مع استراتيجية طيران ناس للتوسع والتطوير المستمر”.

وأضاف: “نهدف من خلال مثل تلك الاتفاقيات إلى توسيع شبكة وجهاتنا في طيران ناس وتقديم خيارات سفر لضيوفنا المسافرين عبر إضافة المزيد من الوجهات وتوسيع نطاق وصولنا إقليمياً ودولياً، لا سيما إلى أسواق رئيسية مثل الهند.”

وأوضح المهنا:”ستدعم هذه الشراكة جهودنا وتمكننا من رفع مستوى الجودة والراحة المطلوبة لتلبية متطلبات وتوقعات مسافرينا”.

بهذه المناسبة، قال السيد مارنيكس فروتيم، نائب الرئيس التنفيذي لجت إيرويز: ” أن المملكة العربية السعودية هي ثاني أكبر سوق للسفر الدولي من وإلى الهند مع ما يقارب 6 ملايين مسافر سنوياً بغرض السياحة الدينية والعمل والترفيه”.

وأضاف: ” تعكس اتفاقيتنا مع طيران ناس التزامنا المستمر بتقديم أفضل الخدمات الممكنة لضيوفنا المسافرين والوصول إلى المزيد من الوجهات حول العالم”. وعبر عن سعادته بالشراكة مع طيران ناس لمنح مسافري الشركتين وصولاً أوسع لوجهات عديدة .

يذكر أن جت إيرويز هي شركة الطيران الدولية الرائدة في الهند. تصل حالياً إلى 66 وجهة محلية ودولية، وتغطي جميع المدن الهندية.

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