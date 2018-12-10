شكرا لقرائتكم 4 صور من حزم الملك سلمان في 4 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - على مدى 4 سنوات، تصدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للعديد من المهددات الداخلية والخارجية لكن أبرزها كان وقوفه بحزم في وجه الإرهاب الأسود والتحرك في إطار التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن لإنقاذ اليمن من براثن الميليشيا الانقلابية.

مركز اعتدال لنشر الوسطية

في مايو الماضي أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إطلاق المركز العالمي لمكافحة التطرف لنشر الوسطية والاعتدال، مشددًا على نجاح المملكة في التصدي للأعمال الإرهابية وإحباط محاولاتٍ إرهابية كثيرة بمساعدة الأشقاء والأصدقاء في دول العالم.

لجنة مكافحة الفساد

وقبل عام تقريبًا أمر خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره برئاسة ولي العهد؛ لتكوّن باختصاصاتها تكاملاً فعّالاً مع الجهات المعنية بمكافحة الفساد والقضاء على كل ما من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة والمال العام.

ونجحت اللجنة في استعادة ملايين الدولارات بعد توقيف العديد من الشخصيات التي تورطت في قضايا فساد وكان بينهم أمراء ووزراء للمرة الأولى في تاريخ المملكة.

أما التصدي لإيران فقد كان موضوعًا حاسمًا في مسيرة المملكة لكنه اتخذ شكلا أكثر صرامة وحزما في عهد الملك سلمان حيث لم يترك مناسبة دولية أو إقليمية شارك فيها إلا وأكد على رفض المملكة المستمر للتدخل الإيراني في شؤون المنطقة ودعم التنظيمات الإرهابية.

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