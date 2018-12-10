شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن»: إيداع 2.42 مليار ريال لـ12.3 مليون مستفيد وتابع لشهر ديسمبر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أعلن حساب المواطن إيداع الدفعة الثالثة عشرة للمستفيدين من البرنامج، لشهر ديسمبر الجاري 2018. أعلن حساب المواطن إيداع الدفعة الثالثة عشرة للمستفيدين من البرنامج، لشهر ديسمبر الجاري 2018. وفي تفاصيل الدفعة، فإن الأسر والأفراد المستفيدين المؤهلين الذين شملهم الدعم بلغت نسبتهم 84% فيما بلغ متوسط مقدار الدعم للأسر المستحقة استحقاقا كاملا 1000 ريال للأسرة. وكشف البرنامج أن 2.4 مليار ريال مثلت مبالغ دعم للمستحقين، و24.2 مليون ريال تعويضات لدفعات سابقة، فيما بلغ عدد المستفيدين 12.3 مليون مستفيد وتابع. ووفقا لتغريدة المتحدث باسم برنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، فإن مجموع كامل الدفعات المودعة في حسابات المستفيدين منذ انطلاق برنامج حساب المواطن بلغ 29.9 مليار ريال. صور



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