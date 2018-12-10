شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أم القرى: إجراء الاختبارات التحريرية لـ 13 وظيفة إدارية.. والتصحيح آليًا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد سميح (مكة المكرمة)

أجرت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة أم القرى أمس (الأحد )الاختبارات التحريرية للمسابقات الوظيفية لـ 13 وظيفة

إدارية في عدد من التخصصات، بمقر الجامعة الرئيسي بمكة المكرمة وفروعها بالقنفذة والليث، وذلك بقاعة الملك سعود بالمدينة الجامعية بالعابدية

وثمن عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين الدكتور فريد بن علي الغامدي، دعم وتوجيهات مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن عمر بافيل وحرصه على توفير الأجواء المناسبة لإجراء الاختبارات، وتهيئة الخدمات الإلكترونية الداعمة لاختيار الكفاءات الوطنية المؤهلة للعمل الاداري في الجامعة، بدءًا من الإعلان عن المسابقات الوظيفية حتى اجراء اختباراتها التحريرية، والتي تستمر للأسبوع القادم.

وأوضح الدكتور فريد الغامدي، أنه تم أخيراً الإعلان عن 115 وظيفة إدارية وفنية على سلم وظائف الخدمة المدنية، حيث ترغب إدارة الجامعة شغلها بالكفاءات الوطنية، ووفق اشتراطات كل وظيفة.

ولتحقيق العدالة بين المتنافسين، عملت الجامعة – وفقًا لعميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين- على اعتماد إجراءات التقديم والفرز إلالكتروني، وتصحيح إجابات المتقدمين آليًا.