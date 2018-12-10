شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يتسلم رسالة من الرئيس التونسي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة من رئيس الجمهورية التونسية الرئيس الباجي قايد السبسي.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين وزير الشؤون الخارجية مبعوث رئيس الجمهورية التونسية خميس الجهيناوي، خلال استقبال الملك سلمان له في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم (الاثنين).

ونقل مبعوث رئيس الجمهورية التونسية لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير رئيس الجمهورية التونسية، فيما أبدى الملك سلمان تحياته وتقديره للرئيس السبسي.

حضر الاستقبال، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، و وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير تونس لدى المملكة لطفي بن قايد.